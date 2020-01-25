Ресторан Поля Бокюза лишили звезды Michelin

Об этом в пятницу, 17 января, сообщает AFP, называя эту новость «сенсационной». Ресторан патриарха французской гастрономии получил третью мишленовскую звезду в 1965 году и с тех пор ни разу ее не терял.

Составители гида Michelin 2020 года, который должен выйти только 27 января, заявили, что «качество ресторана остается превосходным, но не дотягивает до уровня трех звезд», пишет euromag.ru.

Глава издательского департамента Michelin Гвендаль Пулленек (Gwendal Poullennec) в четверг приехал в Коллонж-о-Мон-д’Ор, чтобы объявить о принятом решении руководству ресторана.

«Несмотря на то, что мы потрясены решением инспекторов Michelin, есть одна вещь, которую мы ни за что не хотим потерять, это — дух месье Поля», — говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу семьей Бокюз.

Легендарный шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз умер два года назад, 20 января 2018 года, в возрасте 91 года. Его называют основоположником «новой кухни» («nouvelle cuisine»), в которой используется меньше жиров, чем в традиционной, и особое внимание уделяется свежести и качеству ингредиентов.