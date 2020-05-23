Ресторан в теплицах сделали в Нидерландах

Суббота, 23 Май 2020 Мир Мир

Ресторан в теплицах сделали в Нидерландах

Владельцы амстердамского ресторана Mediamatic Eten придумали, как обслуживать гостей во время пандемии коронавируса.

Они оборудовали пять прозрачных домиков - «теплиц», где помещается по одному столику на двоих. Официанты в масках и печатках подают блюда на специальных длинных досках, соблюдая социальную дистанцию с посетителями, пишет euromag.ru.

Как и во многих других странах Европы, в Нидерландах власти начали постепенно смягчать карантин. Общественные места можно посещать, соблюдая правила безопасности.

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