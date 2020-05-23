Ресторан в теплицах сделали в Нидерландах

Они оборудовали пять прозрачных домиков - «теплиц», где помещается по одному столику на двоих. Официанты в масках и печатках подают блюда на специальных длинных досках, соблюдая социальную дистанцию с посетителями, пишет euromag.ru.

Как и во многих других странах Европы, в Нидерландах власти начали постепенно смягчать карантин. Общественные места можно посещать, соблюдая правила безопасности.