Рианна подала в суд на своего отца

Среда, 16 Январь 2019 Мир Мир

Рианна подала в суд на своего отца

Американская певица Рианна подала в суд на своего отца Рональда Фенти за использование названия ее бренда Fenty в коммерческих целях. 

Рианна, полное имя которой Робин Рианна Фенти, обвинила своего отца в создании компании по поиску талантов Fenty Entertainment. По словам певицы, ее отец проигнорировал неоднократные просьбы не использовать ее имя для получения прибыли. В иске также заявляется, что Fenty Entertainment заявляла о связях с Рианной для привлечения средств.

Помимо этого, Рональд пытался зарегистрировать наименование Fenty для сети отелей, однако компания Рианны сделала это раньше. Также он пытался договориться о турне певицы в Латинской Америке с SBS Entertainment, которая предлагала за него более 15 миллионов долларов.

В иске Рианна требует от суда запретить Рональду Фенти вести дела от имени дочери и представлять ее, а также использовать торговую марку Fenty.

Певица родилась в городе Сент-Майкл на Барбадосе в 1988 году. В возрасте 17 лет она переехала в США, подписав контракт со студией звукозаписи Def Jam. В 2008 году она была назначена культурным амбассадором государства, в ее обязанности входила популяризация туризма в стране.

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