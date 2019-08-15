Ричарду Гиру предложили забрать мигрантов в Голливуд

Так политик ответил на критику со стороны актера Ричарда Гира, призвавшего помочь мигрантам, которые уже больше недели находятся на борту судна в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС.

Ричард Гир доставил продукты на судно на судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, которое спасло в водах Средиземного моря более 120 мигрантов. Отвечая на вопросы на пресс-конференции Гир сказал, что ситуация с мигрантами в Европе и США похожа и призвал итальянское правительство «перестать демонизировать людей, ищущих убежища».