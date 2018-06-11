Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

Помогать Уильямсу на сцене будет солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. Артисты выступят перед матчем Россия - Саудовская Аравия, который пройдёт 14 июня в «Лужниках». В церемонии также примет участие двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо.

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию, на этот раз ради такого уникального выступления. Я многого достиг, но открывать ЧМ на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру - это просто детская мечта», - цитирует Уильямса пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В программу церемонии открытия ЧМ-2018, которая начнётся за полчаса до матча Россия - Саудовская Аравия, входят музыкальные номера.