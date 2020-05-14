Роберт Паттинсон сфотографировал себя на самоизоляции для GQ

Четверг, 14 Май 2020 Мир Мир

Роберт Паттинсон сфотографировал себя на самоизоляции для GQ

Британский актер Роберт Паттинсон самостоятельно сделал свои фотографии для нового номера GQ, а также дал интервью по FaceTime.

В импровизированной съемке актер примеряет разные наряды из гардероба, ест, фотографирует туалетную бумагу и пьет пиво, пишет euromag.ru.

Во время самоизоляции актер находится в Лондоне. Он рассказал журналистам, что не собирается заниматься спортом ради роли Бэтмена и игнорирует советы своего тренера, но при этом соблюдает диету.

Новый фильм о Бэмене должен выйти на экране в октябре 2021 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)