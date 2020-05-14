Роберт Паттинсон сфотографировал себя на самоизоляции для GQ
Британский актер Роберт Паттинсон самостоятельно сделал свои фотографии для нового номера GQ, а также дал интервью по FaceTime.
В импровизированной съемке актер примеряет разные наряды из гардероба, ест, фотографирует туалетную бумагу и пьет пиво, пишет euromag.ru.
Во время самоизоляции актер находится в Лондоне. Он рассказал журналистам, что не собирается заниматься спортом ради роли Бэтмена и игнорирует советы своего тренера, но при этом соблюдает диету.
Новый фильм о Бэмене должен выйти на экране в октябре 2021 года.