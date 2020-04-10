Роботы построят гигантский телескоп на Луне

Пятница, 10 Апрель 2020 Мир Мир

Роботы построят гигантский телескоп на Луне

Ученые НАСА предложили построить внутри кратера на обратной стороне Луны гигантский радиотелескоп диаметром один километр.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно задумке, роботизированные луноходы натянут проволочную сетку в кратере, собственный диаметр больше диаметра телескопа и может достигать пяти километров. В центре будет установлен подвесной приемник. Весь процесс может быть автоматизирован и не требовать участия людей-операторов.

Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) мог бы использоваться для наблюдения за радиоволнами, которые нельзя обнаружить с земной поверхности из-за помех со стороны ионосферы и многочисленных источников радиошума. Если планы НАСА станут реальностью, LCRT окажется самой большой антенной с заполненной апертурой в Солнечной системе. Такая антенна представляет собой вогнутую тарелку, которая фокусирует сигнал от наблюдаемого объекта на приемнике.

LCRT охватывал бы диапазон длин волн 10–50 метров (полоса частот 6-30 мегагерц), который до сих пор не использовался для наблюдений. Это позволило бы совершить новейшие научные открытия в области космологии ранней Вселенной.

 

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)