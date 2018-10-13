Родители съездили в отпуск и забыли ребенка в аэропорту

Суббота, 13 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Родители съездили в отпуск и забыли ребенка в аэропорту

В Германии родители забыли свою пятилетнюю дочь в аэропорту Штутгарта, вернувшись из отпуска.

Когда прохожие заметили разгуливающую по зданию аэропорта девочку, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники службы безопасности объявили по громкой связи, что ребенок потерялся, однако за ним никто не явился. Тогда девочку отвезли в полицейский участок в Штутгарте, откуда ее потом забрали родители.

Оказалось, что, когда семья вернулась с отдыха, отец с матерью поехали домой на двух разных машинах. Они оба думали, что ребенок находится в другом автомобиле, и поняли, что девочка пропала, только когда вернулись домой.

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