Родители забыли младенца в такси по пути из роддома

Воскресенье, 26 Май 2019 Мир Мир

Родители забыли младенца в такси по пути из роддома

В городе Гамбург, Германия, родителям вернули младенца, забытого в такси.

Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Семейная пара возвращалась из роддома вместе со своим старшим ребенком и новорожденным. Когда таксист остановил машину возле их дома, они заплатили, попрощались с водителем и вышли. Спустя пару минут родители обнаружили, что забыли новорожденного в машине. Отец попытался догнать такси, но не успел.

Водитель не заметил оставленного на заднем сиденье младенца и продолжал принимать заказы, пока ребенок спал. Как уточнили полицейские, мужчина случайно оставил его одного в машине во время обеденного перерыва. Младенца в салоне обнаружили пассажиры.

Водитель сразу же вызвал полицию. Ребенка доставили в больницу для осмотра, после чего вернули родителям.

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