Родившийся без мозга ребенок «нарастил» его

Четверг, 21 Февраль 2019 Мир Мир

Родившийся без мозга ребенок «нарастил» его

Появившийся на свет с двумя процентами мозга ребенок почти полностью смог восстановить размер органа с помощью тренировок. 

Врачи советовали его матери, британке Шелли Уолл (Shelley Wall), прервать беременность из-за состояния плода. Медики неоднократно предупреждали ее и отца ребенка Роба (Rob), что у младенца расщепление позвоночника, при котором шансов на выживание практически нет.

Однако супружеская пара, у которой было двое детей, настояла на родах. «Думаю, молодые пары, которым предлагают такой вариант, поддаются уговорам врачей, — предположила женщина. — Мы уже в возрасте и старались мыслить позитивно, поэтому дали Ною (третий ребенок Шелли — прим. «Ленты.ру») возможность родиться».

После рождения ребенка доктора констатировали, что он не сможет видеть, слышать, говорить и есть, но семья не отчаивалась и повезла младенца в радикальный центр тренировки мозга, расположенный в Австралии. Со временем Ной научился сидеть без посторонней помощи и даже пробовал заниматься серфингом. Благодаря работе специалистов и многочасовым занятиям мозг Ноя к трем годам увеличился до 80 процентов. Сейчас ребенку шесть лет, он желает научиться полноценно ходить, продолжить заниматься серфингом и однажды встать на лыжи.

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