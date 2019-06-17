Родившийся в поезде ребенок получил проездной на 25 лет

Для всех остальных детей бесплатный проезд на железнодорожном транспорте страны предоставляется лишь в течение первых пяти лет их жизни.

"Мы надеемся, что сможем тем самым оказать помощь новоиспеченной маме", - приводит газета слова представителя компании.

У женщины начались схватки около 5 часов вечера во вторник, когда поезд прибывал на станцию поселка Килдэр. Пока карета "скорой" добиралась до станции, роженице уже оказали первую помощь.

Женщину и девочку доставили в ближайшую больницу, в пути их сопровождал терапевт Алан Девин, направлявшийся на конференцию в Дублин, сообщила газета euromag.ru.

"Я терапевт, поэтому это вообще не мой профиль. У меня не было такого опыта около 5 лет", - рассказал он.

Схожий случай произошел в июне прошлого года во Франции. Тогда движение электричек на одной из железнодорожных веток Парижа было временно приостановлено из-за рождения ребенка в поезде.

Руководство сети объявило тогда, что новорожденный мальчик сможет бесплатно пользоваться всем общественным транспортом Парижа и пригородов до достижения им 25-летнего возраста.