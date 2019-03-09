Рой Джонс принял вызов бывшего чемпиона UFC

Суббота, 09 Март 2019 Мир Мир

Рой Джонс принял вызов бывшего чемпиона UFC

Бывший американский боксер Рой Джонс ответил на вызов бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Витора Белфорта.

Об этом боксер сообщил на своей странице в Facebook.

«Хочешь вернуться в спорт и провести бой? Пожалуйста. Позвони мне и скажи, что и как, а я оглашу свои условия. Ты меня знаешь, я никогда не сливаюсь. Просто позвони мне и скажи, когда и где», — заявил 50-летний Джонс.

1 марта Белфорт объявил о подписании контракта с промоушеном One Championship. Тогда же 41-летний бразилец бросил вызов Джонсу. Он захотел провести с американцем боксерский поединок с измененными правилами, позволяющими грязные приемы.

За свою карьеру Джонс успел стать абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории. Он также является первым боксером, завоевавшим титулы в четырех весовых категориях. Американец одержал в ринге 66 побед (47 нокаутом) и уступил девять раз.

Белфорт — победитель 12-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 1997-м. После он становился чемпионом организации в полутяжелом весе. На его счету 26 побед, 14 поражений. Один поединок с участием бразильца был признан несостоявшимся.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья