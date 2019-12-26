Российская пианистка погибла в Венгрии

«В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.

По его словам, 22 декабря пианистка и ее возлюбленный полетели в отпуск в Будапешт — там они сняли номер в отеле, пишет euromag.ru.

Вечером Валиева пошла принимать душ — в это время произошла утечка газа. От отравления девушка скончалась на месте — на данный момент ее семья решает вопрос о транспортировке тела в Россию.