Россия: День дипломатического работника

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника.

«Поздравляю всех коллег – где бы вы ни трудились – на Смоленской площади, в территориальных представительствах МИД или многочисленных «загранточках», – с нашим общим праздником!

Дата 10 февраля наполнена для мидовцев глубоким смыслом. Она символизирует преемственность дипломатической службы, демонстрирует стране и миру нашу профессиональную сплоченность и высокие идеалы отечественной дипломатии».

Многие российские дипломаты сейчас работают в экстремальных условиях, отметил Лавров. Находясь в заграничных точках, они несут миру правдивую и объективную информацию о внутренней и внешней политике России.

День дипломата был учрежден в 2002 году по указу президента России Владимира Путина. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1549 году образовали специальное внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ.

С российским внешнеполитическим ведомством связаны глава Посольского приказа Афанасий Ордин-Нащокин, драматург Александр Грибоедов, поэт Александр Пушкин и его лицейский друг канцлер Александр Горчаков, лирик Федор Тютчев, нарком Георгий Чичерин и министр Андрей Громыко.

В МИД РФ не раз отмечали, что гордятся победами, составляющими историю дипведомства. В ведомстве отмечают, что в повседневной деятельности стараются «брать лучшее из сокровищницы дипломатического искусства великих предшественников».

В поздравлении Сергей Лавров отметил: «Говоря о преемственности, добавлю, что важнейшим подспорьем и нравственным ориентиром для отечественных дипломатов служат свершения наших великих предшественников, чьи имена навеки вписаны в летопись российской государственности. В их числе и канцлер Александр Михайлович Горчаков. В этом году мы отметим 225 лет со дня его рождения. Он внес огромный личный вклад в восстановление международного престижа и позиций России на европейской арене после Крымской войны в середине XIX века. И конечно, мы продолжим равняться на тех сотрудников Наркомата иностранных дел, которые доблестно сражались с оружием в руках на фронтах Великой Отечественной.

В этот день по традиции мы отдаем должное старшим товарищам. Вспоминаем своих первых руководителей, мудрых наставников, которые передали нам свой бесценный жизненный и профессиональный опыт, научили азам дипломатического мастерства. Радует, что сегодня ветераны многое делают для сбережения лучших традиций нашей Смоленки, патриотического воспитания молодежи. Низкий им поклон».