Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20

Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами противовоздушной обороны правительственных войск Сирии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

Причиной происшествия в военном ведомстве назвали то, что в тот момент российским самолетом прикрывались, нанося удар по Сирии, истребители Военно-воздушных сил Израиля.

В Минобороны РФ уточнили, что накануне около 22:00, заходя на цели со стороны Средиземного моря на малой высоте, четыре израильских F-16 ударили управляемыми авиабомбами по объектам в районе Латакии. В то же время Ил-20 заходил на посадку, чем воспользовались пилоты истребителей, буквально прикрывшись российским самолетом. По этой причине Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Минобороны заявили, что воспринимают действия Израиля как враждебные, так как страна не предупредила Россию об операции заранее, а по горячей линии сделала это за минуту до удара.

Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркнули, что пилоты истребителей не могли не видеть Ил-20 и предприняли свою «безответственную провокацию» намеренно. По этой причине Минобороны оставило за собой право на «адекватные» ответные действия.