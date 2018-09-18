Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20

Вторник, 18 Сентябрь 2018 Мир Мир

Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20

17 сентября у берегов Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами противовоздушной обороны правительственных войск Сирии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.
Причиной происшествия в военном ведомстве назвали то, что в тот момент российским самолетом прикрывались, нанося удар по Сирии, истребители Военно-воздушных сил Израиля.
В Минобороны РФ уточнили, что накануне около 22:00, заходя на цели со стороны Средиземного моря на малой высоте, четыре израильских F-16 ударили управляемыми авиабомбами по объектам в районе Латакии. В то же время Ил-20 заходил на посадку, чем воспользовались пилоты истребителей, буквально прикрывшись российским самолетом. По этой причине Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, в результате чего погибли 15 российских военных.
В Минобороны заявили, что воспринимают действия Израиля как враждебные, так как страна не предупредила Россию об операции заранее, а по горячей линии сделала это за минуту до удара.
Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркнули, что пилоты истребителей не могли не видеть Ил-20 и предприняли свою «безответственную провокацию» намеренно. По этой причине Минобороны оставило за собой право на «адекватные» ответные действия.

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