Россия показала уникальный розовый бриллиант

Камень вошел в новую коллекцию цветных бриллиантов, которые были представлены общественности. Об этом говорится в сообщении госкомпании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Масса розового бриллианта составила 14,83 карата. Он был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии, став самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. До него самым большим алмазом розового цвета считался кристалл массой 3,86 карата.

«Алроса» намерена продать уникальный камень и рассчитывает, что розовый кристалл принесет большую прибыль. «Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки», — приводится в сообщении слова замглавы госкомпании Юрия Окоёмова.

Помимо розового бриллианта, на презентации показали медово-желтый бриллиант массой 20,69 карата, который сделали из алмаза массой 34,17 карата. Кристалл стал крупнейшим желтым камнем, добытым в России в 2017-м.