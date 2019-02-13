Россия показала уникальный розовый бриллиант

Среда, 13 Февраль 2019 Мир Мир

Россия показала уникальный розовый бриллиант

Государственная компания «Алроса» показала крупнейший за всю историю добычи алмазов в России розовый бриллиант.

Камень вошел в новую коллекцию цветных бриллиантов, которые были представлены общественности. Об этом говорится в сообщении госкомпании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Масса розового бриллианта составила 14,83 карата. Он был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии, став самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. До него самым большим алмазом розового цвета считался кристалл массой 3,86 карата.

«Алроса» намерена продать уникальный камень и рассчитывает, что розовый кристалл принесет большую прибыль. «Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки», — приводится в сообщении слова замглавы госкомпании Юрия Окоёмова.

Помимо розового бриллианта, на презентации показали медово-желтый бриллиант массой 20,69 карата, который сделали из алмаза массой 34,17 карата. Кристалл стал крупнейшим желтым камнем, добытым в России в 2017-м.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья