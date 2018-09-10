Россиян предупреждают об угрозе распространения двух новых штаммов гриппа
В этом эпидемиологическом сезоне Россию «атакуют» два новых штамма гриппа.
Россиян предупреждают об угрозе распространения двух новых штаммов гриппа
В этом эпидемиологическом сезоне Россию «атакуют» два новых штамма гриппа.
О том, что россиянам угрожает распространение двух новых штаммов гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.
Роспотребнадзор: «В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году, и иммунитет к которым у россиян не сформирован».
В информационном сообщении ведомства уточняется, что большинство людей болеют гриппом около недели, но в ряде случаев заболевание оказывается серьезнее. При тяжелой форме течения болезни возможны летальные исходы.
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