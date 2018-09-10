Россиян предупреждают об угрозе распространения двух новых штаммов гриппа

В этом эпидемиологическом сезоне Россию «атакуют» два новых штамма гриппа.

О том, что россиянам угрожает распространение двух новых штаммов гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор: «В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году, и иммунитет к которым у россиян не сформирован».

В информационном сообщении ведомства уточняется, что большинство людей болеют гриппом около недели, но в ряде случаев заболевание оказывается серьезнее. При тяжелой форме течения болезни возможны летальные исходы.