Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть

Среда, 20 Февраль 2019 Мир Мир

Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть

Жительница Великобритании перенесла редкую операцию по восстановлению влагалища при помощи фрагментов кишечника и готовится к трансплантации матки.

На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.

37-летняя Тара Граттон (Tara Gratton) из английского города Стейкфорд, графство Нортумберленд, с трех лет испытывала проблемы со здоровьем: она с детства жила с одной почкой и часто оказывалась в больнице из-за почечных инфекций, принимая многочисленные антибиотики.

Врачи провели тщательное обследование и диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ) — врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно. «Им [врачам] потребовалось много времени, чтобы определить источник моих проблем со здоровьем, — рассказывает Граттон. — Медики даже признались, что никогда раньше не видели девушку с таким отклонением».

В 14 лет британка перенесла операцию по воссозданию влагалищного канала, чтобы иметь полноценную интимную жизнь в зрелом возрасте. «Мой хирург пошел на риск и использовал пять сантиметров моего кишечника, чтобы восстановить половой орган», — объясняет женщина.

Медики констатировали, что благодаря присутствию яичников у пациентки все же есть шанс забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщина уже четыре года состоит в отношениях и готовится к трансплантации матки.

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