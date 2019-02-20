Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть

На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.

37-летняя Тара Граттон (Tara Gratton) из английского города Стейкфорд, графство Нортумберленд, с трех лет испытывала проблемы со здоровьем: она с детства жила с одной почкой и часто оказывалась в больнице из-за почечных инфекций, принимая многочисленные антибиотики.

Врачи провели тщательное обследование и диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ) — врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно. «Им [врачам] потребовалось много времени, чтобы определить источник моих проблем со здоровьем, — рассказывает Граттон. — Медики даже признались, что никогда раньше не видели девушку с таким отклонением».

В 14 лет британка перенесла операцию по воссозданию влагалищного канала, чтобы иметь полноценную интимную жизнь в зрелом возрасте. «Мой хирург пошел на риск и использовал пять сантиметров моего кишечника, чтобы восстановить половой орган», — объясняет женщина.

Медики констатировали, что благодаря присутствию яичников у пациентки все же есть шанс забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщина уже четыре года состоит в отношениях и готовится к трансплантации матки.