Рукопись сына Христофора Колумба нашли в Дании

Долгое время она считалась утерянной.

Эрнандо Колумб – сын испанского мореплавателя Христофора Колумба. Манускрипт объемом две тысячи страниц был изготовлен им для своей библиотеки. Он хранился в коллекции Копенгагенского университета с конца XVII века и только недавно был распознан, пишет euromag.ru.

Манускрипт датируется началом XVI века, сообщает ТАСС.

В июне прошлого года иммиграционная и таможенная полиция США передала испанским властям копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая была похищена семь лет назад.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства. В 2001 году из европейских библиотек было украдено несколько копий оригинального письма Колумба, написанных в XV веке. В числе документов — краткий отчет мореплавателя о первом путешествии в Америку.