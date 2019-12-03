«RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ»: консолидация соотечественников за рубежом

Конкурс проводится с 2012 года и традиционно направлен на формирование и развитие единого информационного пространства за рубежом, консолидацию российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Ознакомиться с отзывами конкурсантов, принимавших участие в конкурсах прошлых лет, можно в разделе «Отзывы».

Принять участие в конкурсе могут завершенные русскоязычные сайты, созданные российскими соотечественниками, постоянно проживающими за пределами России. С подробными требованиями к участникам можно ознакомиться в разделе «Условия участия».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года на официальном сайте проекта: www.konkrus.com. Конкурс, впервые проведенный в 2012 году, собрал участников из 3 стран мира. Но уже через год, количество стран-участников возросло до 41.

Всего же за 7 лет своего существования конкурс объединил российских соотечественников из более 45 стран мира. В разные годы в нем принимали участие веб-сайты из таких стран как Чехия, Украина, Эстония, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Южная Корея, Лаос, Греция, Казахстан, Австралия, Болгария, Франция, Германия, Ирландия, Бразилия, Китай, США, ОАЭ и многие другие.

Организатор конкурса: Международный центр продвижения русского языка и культуры «ЦЕНТРУС»

Контакты организаторов:

· по вопросам участия в конкурсе: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

· по вопросам сотрудничества и поддержки конкурса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Справка: Автономная некоммерческая организация «Международный центр продвижения русского языка и культуры «ЦЕНТРУС» создана 10 октября 2016 года. Официальный сайт организации: www.centruscom.ru. Важнейшей задачей организации является популяризация русских культурных традиций, поддержка развития общественной дипломатии и русскоязычного пространства за рубежом. С 2018 года организация принимает активное участие в реализации проекта Фонда президентских грантов «Русский бал», который проводится творческой группой «Русский бал» под покровительством Царицынского Дворянского собрания.