RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Традиционно, к участию в конкурсе приглашаются владельцы русскоязычных интернет-ресурсов, созданных российскими соотечественниками, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации.

Конкурс проводится по номинациям:

«Сайты образовательных учреждений»

«Сайты работников образования»

«Информационные сайты»

«Тематические сайты»

«Сайты НКО»

«Сайты КСОРС»

«Сайты РЦНК»

«Коммерческие сайты»

Цель конкурса — формирование единого информационного русскоязычного пространства.

Сроки проведения:

Прием заявок: с 01 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года

Народное голосование – с 01 по 31 марта 2019 года

Экспертное голосование – с 01 по 30 апреля 2019 года

Подведение итогов — 12 мая 2019 года

Больше информации о конкурсе, победители конкурсов предыдущих лет, заявка на конкурс и контакты организаторов - на официальном сайте проекта: www.konkrus.com