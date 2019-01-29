RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Вторник, 29 Январь 2019 Мир Мир

RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Продолжается прием заявок на VI международный конкурс русскоязычных сайтов зарубежных российских соотечественников «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ».

Традиционно, к участию в конкурсе приглашаются владельцы русскоязычных интернет-ресурсов, созданных российскими соотечественниками, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации.

Конкурс проводится по номинациям:

  • «Сайты образовательных учреждений»
  • «Сайты работников образования»
  • «Информационные сайты»
  • «Тематические сайты»
  • «Сайты НКО»
  • «Сайты КСОРС»
  • «Сайты РЦНК»
  • «Коммерческие сайты»

Цель конкурса — формирование единого информационного русскоязычного пространства.

Сроки проведения:

Прием заявок: с 01 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года

Народное голосование – с 01 по 31 марта 2019 года

Экспертное голосование – с 01 по 30 апреля 2019 года

Подведение итогов — 12 мая 2019 года

Больше информации о конкурсе, победители конкурсов предыдущих лет, заявка на конкурс и контакты организаторов - на официальном сайте проекта: www.konkrus.com

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья