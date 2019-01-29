RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ
Продолжается прием заявок на VI международный конкурс русскоязычных сайтов зарубежных российских соотечественников «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ».
Традиционно, к участию в конкурсе приглашаются владельцы русскоязычных интернет-ресурсов, созданных российскими соотечественниками, постоянно проживающими за пределами Российской Федерации.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Сайты образовательных учреждений»
- «Сайты работников образования»
- «Информационные сайты»
- «Тематические сайты»
- «Сайты НКО»
- «Сайты КСОРС»
- «Сайты РЦНК»
- «Коммерческие сайты»
Цель конкурса — формирование единого информационного русскоязычного пространства.
Сроки проведения:
Прием заявок: с 01 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года
Народное голосование – с 01 по 31 марта 2019 года
Экспертное голосование – с 01 по 30 апреля 2019 года
Подведение итогов — 12 мая 2019 года
Больше информации о конкурсе, победители конкурсов предыдущих лет, заявка на конкурс и контакты организаторов - на официальном сайте проекта: www.konkrus.com