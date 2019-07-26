Рутгер Хауэр умер в Нидерландах

Актер скончался у себя дома в Нидерландах 19 июля.

Хауэр 23 января 1944 года в актерской семье в нидерландском городке Брекелен, в нескольких десятках километров к югу от Амстердама. Его отец преподавал актерское мастерство в местном театральном колледже, матьтам же вела занятия по курсу драматургии, пишет euromag.ru.

На счету Рутгера Хауэра – более 150 ролей в фильмах и сериалах. Мировую славу актеру принесла роль в картине Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».