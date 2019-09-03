Рыбак прострелил голову гарпуном и выжил

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Мир Мир

Рыбак прострелил голову гарпуном и выжил

В южноафриканском городе Скоттбург рыбак случайно прострелил себе лицо из подводного ружья и остался жив.

Об этом сообщает информационный портал Unilad.

На фотографиях видно, что гарпун пронзил правую щеку и вышел с другой стороны головы. По словам спасателей, он чудом не задел ни глаз, ни головной мозг пострадавшего.

Инцидент произошел во время погружения. Очевидцы рассказали, что 48-летний мужчина, находившийся в шоковом состоянии, самостоятельно выбрался на берег с гарпуном в голове. Спасатели, дежурившие на пляже, тут же бросились ему на помощь.

Часть снаряда обрезали при помощи угловой шлифовальной машины. После прибытия парамедиков пострадавшего отправили в больницу на вертолете.

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