Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

Пятница, 29 Март 2019 Мир Мир

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.

Фотографию находки опубликовали в группе Trapman Bermagui в Facebook.

В четверг, 28 марта, рыбак по имени Джейсон (Jason) ловил акул у берегов австралийского города Бермаги, штат Новый Южный Уэльс, когда заметил в воде останки существа. «Это все, что осталось от этой акулы-мако. К сожалению, мы не видели, кто отгрыз ей голову, но это кто-то невероятно огромный! Одна только голова весит около 100 килограммов», — подписал автор снимка.

Пользователи сети принялись обсуждать возможные причины смерти морского хищника. «По всей видимости, на него напали сразу две акулы», — предположил Аарон Смит (Aaron Smith). «Это 100 процентов была огромная тигровая акула», — заявил другой комментатор. «Мне кажется, его атаковала косатка», — заключил пользователь по имени Дэмиен (Damien).

Акула-мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до полутонны. Она считается наиболее быстрой из всех существующих акул и способна развить скорость до 74 километров в час.

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