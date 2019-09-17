Рыбу-монстра поймали в Норвегии

Монстр под названием морская крыса или, по-другому, рыба-химера – дальний родственник акулы. Оскар поймал рыбу по ошибке – ведь целью его рыбалки был обычный палтус.

Девятнадцатилетний рыбак использовал в качестве наживки макрель и забрал улов домой.

Несмотря на странный внешний вид, рыба оказалась вкусной, пишет euromag.ru.

Аннёйа — самый западный остров архипелага Вестеролен, фюльке Нурланн в Норвегии. Остров входит в состав коммуны Аннёй, а также принадлежит к списку 10 крупнейших островов Норвегии.