Садовод из Грузии подарил врачам полторы тысячи тюльпанов

Понедельник, 06 Апрель 2020 Мир Мир

Садовод из Грузии подарил врачам полторы тысячи тюльпанов

Како Джейранашвили из грузинского села Колаги во время пандемии коронавируса остался без заработка.

Тюльпаны, которые он выращивает, в этом сезоне оказались никому не нужны. Чтобы продать их, мужчине нужно было поехать на оптовый рынок – однако все цветочные лавки в Грузии закрыты.

После того, как историю 63-летнего садовода рассказали в соцсетях и по местным телеканалам, для Како Джейранашвили удалось собрать пять тысяч лари – больше ста двадцати тысяч рублей. Эта сумма в два раза превышает его доход. Цветы забрали волонтеры – они отвезли им врачам и медсестрам тбилисских клиник, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщает euromag.ru.

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