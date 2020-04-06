Садовод из Грузии подарил врачам полторы тысячи тюльпанов

Тюльпаны, которые он выращивает, в этом сезоне оказались никому не нужны. Чтобы продать их, мужчине нужно было поехать на оптовый рынок – однако все цветочные лавки в Грузии закрыты.

После того, как историю 63-летнего садовода рассказали в соцсетях и по местным телеканалам, для Како Джейранашвили удалось собрать пять тысяч лари – больше ста двадцати тысяч рублей. Эта сумма в два раза превышает его доход. Цветы забрали волонтеры – они отвезли им врачам и медсестрам тбилисских клиник, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщает euromag.ru.