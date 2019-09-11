Салон красоты отказался обслуживать слишком полную клиентку

Тина Льюис из Техаса пришла в салон Rose's Nails в надежде сделать педикюр. Однако маникюрша отправила клиентку домой, заявив, что стулья в их помещении слишком маленькие и не выдержат ее веса.

По словам Льюис, она делает педикюр каждые две недели и еще никогда не сталкивалась с подобным обращением.

Отказавшая в услуге маникюрша прокомментировала свой поступок. Она отметила, что не имела намерения показаться грубой, а просто переживала за имущество салона, поскольку ранее одна из клиенток уже сломала кресло. Более того, владелец заведения счел поступок своей сотрудницы верным. Он объяснил это тем, что кресла в его салоне стоят сотни долларов и он не может себе позволить постоянно их ремонтировать.

«Это было крайне неуважительно. Я почувствовала дискриминацию», — поделилась эмоциями Льюис. Она, однако, добавила, что рада инциденту, потому что уверена в себе и не страдает низкой самооценкой.