Самая красивая рождественская елка Европы

Необычная рождественская елка в стиле хайтек, установленная в центре Вильнюса, получила звание самой красивой елки в Европе в 2020 году по версии туристической организации European Best Destinations.

Эта елка-инсталляция отлично подходит для праздников в условиях карантина. Она достаточно высокая (24 метра), и ею удобно любоваться на расстоянии, избегая контактов. На елке нет игрушек и мелких украшений. Она «собрана» из металлических блоков, украшенных LED-лампочками, зеркалами и живыми елочными ветками, собранными в соседних лесах так, что сами деревья не пострадали. Желающие могут зайти внутрь инсталляции.

На втором месте оказалась елка из Страсбурга (Франция), который носит неформальный титул столицы Рождества. Замыкает тройку лидеров главная елка Праги, сообщает «ЕвроПульс».

Всего в подборку вошли 19 новогодних елок из европейских городов. Среди них есть живые деревья и инсталляции. Главное, по мнению составителей рейтинга, чтобы этот символ приносил людям праздничное настроение и позволял не терять присутствие духа даже в сложных эпидемиологических условиях.