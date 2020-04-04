Самая красивая женщина в мире снялась топлес для журнала Vogue

Снимки появилась в Instagram-аккаунте фотографа.

На одном из опубликованных черно-белых кадров знаменитость попозировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее также сфотографировали лежащей на полу в золотом блестящем костюме: бюстгальтере и шортах с завышенной талией. Еще на одном фото Хадид смотрится в зеркало в нижнем белье и накидке с цветочным принтом.

Автором съемки стал австралийский фотограф Крис Коллс (Chris Colls), который сотрудничал с такими мировыми брендами, как MaxMara, Lui Jo и Karl Lagerfeld, а также проводил съемки для журналов Vogue, Interview и Icon. Стилистом выступила Тонне Гудмен (Tonne Goodman), а визажистом — Фрэнк Би (Frank B).