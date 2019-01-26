Самая маленькая девочка в мире

Суббота, 26 Январь 2019 Мир Мир

Самая маленькая девочка в мире

Книга рекордов России приняла заявку самой маленькой девочки из Чечни.

 

На звание "Самая маленькая девочка России" претендует 12-летняя жительница Чечни, сообщила РИА Новости мама девочки Румани Ташуева.

Накануне РИА Новости опубликовало материал о 12-летней Анжеле Ташуевой из Грозного, которая, по рассказу ее матери, имеет рост новорожденного ребенка — 57 сантиметров и вес около 6 килограммов. Женщина отметила, что собирается подавать заявку в Книгу рекордов России.

"Мы подали заявку в пятницу, ее приняли, зарегистрировали под названием "Наименьший рост девочки в России". Представители книги запросили необходимые документы для подтверждения возраста и фотографии. В дальнейшем эксперты произведут точные замеры для фиксации результата", — рассказала Румани.

Ранее представитель Книги рекордов России заявил РИА Новости, что зарегистрированных девочек с подобными параметрами в России нет.

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