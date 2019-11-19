Самая молодая миллиардерша продала свой бизнес

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Мир Мир

Самая молодая миллиардерша продала свой бизнес

Младшая сестра Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер продала контрольный пакет акций своей компании Kylie Cosmetics франко-американскому производителю косметики Coty Inc.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.

За 51 процент акций Дженнер получила 600 миллионов долларов. Coty будет отвечать за Kylie Cosmetics в целом, а Кайли Дженнер займется креативом и коммуникациями. После подтверждения сделки акции Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выросли на 2,6 процента.

Компания Kylie Cosmetics была создана в 2015 году, когда Дженнер была еще подростком. Первоначально Kylie Cosmetics продавала наборы из жидкой помады и карандаша для губ. Сейчас компания предлагает широкий набор продуктов — от геля для бровей до скрабов для лица.

Первоначально Kylie Cosmetics реализовывала свою продукцию только через интернет, однако в 2018 году начала продавать ее и через ретейлера Ulta, состоящего из 1,1 тысячи магазинов.

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