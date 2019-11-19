Самая молодая миллиардерша продала свой бизнес

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.

За 51 процент акций Дженнер получила 600 миллионов долларов. Coty будет отвечать за Kylie Cosmetics в целом, а Кайли Дженнер займется креативом и коммуникациями. После подтверждения сделки акции Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выросли на 2,6 процента.

Компания Kylie Cosmetics была создана в 2015 году, когда Дженнер была еще подростком. Первоначально Kylie Cosmetics продавала наборы из жидкой помады и карандаша для губ. Сейчас компания предлагает широкий набор продуктов — от геля для бровей до скрабов для лица.

Первоначально Kylie Cosmetics реализовывала свою продукцию только через интернет, однако в 2018 году начала продавать ее и через ретейлера Ulta, состоящего из 1,1 тысячи магазинов.