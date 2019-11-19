Самая молодая миллиардерша продала свой бизнес
Младшая сестра Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер продала контрольный пакет акций своей компании Kylie Cosmetics франко-американскому производителю косметики Coty Inc.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании.
За 51 процент акций Дженнер получила 600 миллионов долларов. Coty будет отвечать за Kylie Cosmetics в целом, а Кайли Дженнер займется креативом и коммуникациями. После подтверждения сделки акции Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) выросли на 2,6 процента.
Компания Kylie Cosmetics была создана в 2015 году, когда Дженнер была еще подростком. Первоначально Kylie Cosmetics продавала наборы из жидкой помады и карандаша для губ. Сейчас компания предлагает широкий набор продуктов — от геля для бровей до скрабов для лица.
Первоначально Kylie Cosmetics реализовывала свою продукцию только через интернет, однако в 2018 году начала продавать ее и через ретейлера Ulta, состоящего из 1,1 тысячи магазинов.