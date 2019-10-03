Самая молодая в мире миллиардерша осталась одинокой

Четверг, 03 Октябрь 2019 Мир Мир

Самая молодая в мире миллиардерша осталась одинокой

Самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер, рассталась со своим молодым человеком, рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на приближенные к паре источники.

Дженнер и Скотт приняли решение о разрыве после двух лет отношений. Как пишет издание, последний раз молодых людей видели вместе в конце августа во время отдыха в Санта-Монике, Калифорния, где они праздновали день рождения Кайли. Они проводили время вместе с их общей дочерью Сторми, семьей и друзьями.

Однако также отмечается, что знаменитости расстались не окончательно, а «взяли перерыв». Они продолжат вместе воспитывать ребенка.

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