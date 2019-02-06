«Самая одинокая» собака Великобритании застряла в приюте

Среда, 06 Февраль 2019 Мир Мир

«Самая одинокая» собака Великобритании застряла в приюте

Жители Великобритании нарекли лерчера по кличке Гектор (Hector) «самой одинокой собакой страны» после того, как он прожил в приюте для бездомных животных более 500 дней.

Об этом пишет местная газета Devon Live.

Гектора доставили в приют RSPCA Little Valley Animal Shelter английского графства Девон в октябре 2017 года. Сотрудники центра всеми способами пытались найти хозяина для одинокого пса, однако каждый раз терпели неудачу.

«Гектор очень забавный. Он всегда заставляет нас улыбаться и неимоверно радуется встрече с гостями», — рассказывает работник приюта Джо Эванс (Jo Evans).

По его словам, собака очень полюбилась всему персоналу, и никто из них не может понять, почему у пса все еще нет хозяина. Смотрители за животными попытались сделать все, чтобы Гектор попал в хорошие руки. Для этого они рассказали историю одинокого зверя местным СМИ в надежде, что вскоре он обретет любящую семью.

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