Самая популярная в Instagram летняя вещь

Четверг, 14 Июнь 2018 Мир Мир

Самая популярная в Instagram летняя вещь

Огромная соломенная шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю стала самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года.

Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц. Многие из них опубликовали фотографии в шляпе в своих Instagram-аккаунтах.

Среди них оказалась американская супермодель Белла Хадид.

Соломенная шляпа Jacquemus доступна по цене 770 долларов.

В апреле шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. На показах головной убор был представлен в разных цветах и текстурах: от леопардового принта до джинсы и искусственной кожи.

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    • Самая популярная в Instagram летняя вещь

      Огромная соломенная шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю стала самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года.

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