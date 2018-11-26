Самая распространенная причина поломки смартфонов

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Мир Мир

Самая распространенная причина поломки смартфонов

Названа самая распространенная причина поломки смартфонов.

Аналитики компании SquareTrade назвали самую частую причину поломки смартфонов американских пользователей.

Согласно исследованию, телефоны ломали 66 процентов владельцев. Примерно в половине случаев (29 процентов) был разбит экран — за год в США таким образом было испорчено более 50 миллионов гаджетов, а на их ремонт в совокупности ушло 3,4 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Владельцы также обращаются в ремонтные мастерские с поцарапанными экранами (27 процентов), неисправной батареей (22 процента), побитыми гранями корпуса и дисфункцией сенсорного управления — по 16 процентов.

По словам экспертов, чаще всего поломки случаются из-за неловкого обращения с гаджетами. Так, в большинстве случаев (74 процента) смартфон ломается после падения на землю. В воду роняли телефон 39 процентов пользователей, в туалет — 26 процентов.

Также отмечается, что зачастую владельцы гаджетов не знают, во сколько может обойтись ремонт, и продолжают пользоваться поврежденными моделями либо покупают новые.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья