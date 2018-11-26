Самая распространенная причина поломки смартфонов

Аналитики компании SquareTrade назвали самую частую причину поломки смартфонов американских пользователей.

Согласно исследованию, телефоны ломали 66 процентов владельцев. Примерно в половине случаев (29 процентов) был разбит экран — за год в США таким образом было испорчено более 50 миллионов гаджетов, а на их ремонт в совокупности ушло 3,4 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Владельцы также обращаются в ремонтные мастерские с поцарапанными экранами (27 процентов), неисправной батареей (22 процента), побитыми гранями корпуса и дисфункцией сенсорного управления — по 16 процентов.

По словам экспертов, чаще всего поломки случаются из-за неловкого обращения с гаджетами. Так, в большинстве случаев (74 процента) смартфон ломается после падения на землю. В воду роняли телефон 39 процентов пользователей, в туалет — 26 процентов.

Также отмечается, что зачастую владельцы гаджетов не знают, во сколько может обойтись ремонт, и продолжают пользоваться поврежденными моделями либо покупают новые.