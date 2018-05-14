Самая вежливая кошка в мире

26-летний мужчина рассказа местным СМИ, что заметил животное, проезжая мимо на автомобиле. Кошка забралась на стоявшую возле двери корзину, встала на задние лапы и оттянула дверной молоток, будто сообщая хозяевам о своем визите.

Ролик быстро набрал популярность в сети. В Фейсбуке видео за несколько дней посмотрели более 750 тысяч раз. Пользователи посмеялись над увиденным, в комментариях питомца даже назвали «самой вежливой кошкой в мире».