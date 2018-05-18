Самое бюджетное направление лета

Пятница, 18 Май 2018 Мир Мир

Самое бюджетное направление лета

Согласно экспертам сайта Skyscanner, самое бюджетное пляжное направление этого лета - Абхазия.

Эксперты сайта Skyscanner проанализировали средние цены на авиабилеты, проживание, а также расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых выгодных направлений для пляжного отдыха грядущим летом. Расчеты сделаны для путешествия из России на две недели для двоих взрослых.

Среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались курорты Абхазии, со средней стоимостью 1396 долларов за путешествие на двоих, включая авиаперелет, проживание, питание, развлечения и транспорт, сообщает euromag.ru.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Лиссабон - снова лучший!

      Бизнес-журнал «GlobalTraveler» (США) дал высокую оценку португальской столице.

      Подробнее

    • Самойлова пожалела о «Евровидении»

      Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018», рассказала о своих чувствах во время соревнования.

      Подробнее

    • Испанская полиция будет работать на ЧМ-2018

      Сотрудники испанской полиции, специализирующиеся на обеспечении безопасности на стадионах, будут работать вместе с российскими коллегами во время Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

      Подробнее

    • Общественное пространство для лени

      В Мостолесе, пригороде Мадрида, 26 мая откроется первый общественный «гамакодром» в Испании - общественное пространство с гамаками.

      Подробнее

    • «Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы»

      Петербургский «Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы» Раджу Наингголана.

      Подробнее

    • В Иране замазали соски волчицы

      Государственное телевидение Ирана замазало соски волчицы, изображённой на гербе итальянского футбольного клуба «Рома».

      Подробнее

    • Неожиданная польза табака

      Белок, содержащийся в растениях декоративного табака (Nicotiana alata), обладает свойствами, делающими его полезным в борьбе против инфекционных заболеваний.

      Подробнее

    • Два дня рождения помогли сорвать куш в лотерее

      Житель американского штата Мэрилэнд, у которого из-за ошибки в документах два дня рождения, указал обе даты в лотерейном билете и сорвал джекпот.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе