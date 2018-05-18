Самое бюджетное направление лета

Эксперты сайта Skyscanner проанализировали средние цены на авиабилеты, проживание, а также расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых выгодных направлений для пляжного отдыха грядущим летом. Расчеты сделаны для путешествия из России на две недели для двоих взрослых.

Среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались курорты Абхазии, со средней стоимостью 1396 долларов за путешествие на двоих, включая авиаперелет, проживание, питание, развлечения и транспорт, сообщает euromag.ru.