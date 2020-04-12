Самое высокое здание в мире бросили строить из-за коронавируса

Воскресенье, 12 Апрель 2020 Мир Мир

Самое высокое здание в мире бросили строить из-за коронавируса

Самое высокое здание в мире - башню в Дубай-Крик Харбор - бросили строить из-за эпидемии коронавируса. 

Крупнейший девелопер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emaar Properties временно заморозил работы на всех своих проектах в Дубае из-за жесткого карантина. Это коснулось и возведения башни в городском районе Dubai Creek Harbour, которая должна была превзойти на 100 метров самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров).

Башню, оцениваемую в миллиард долларов, должны были закончить в этом году после четырех лет строительства к международной выставке Экспо-2020 в октябре. В Emaar Properties ранее сообщили, что глава компании Мохаммед Алаббар лишился своей зарплаты, а зарплата других сотрудников была сокращена вдвое из-за пандемии.

Высотку спроектировал испано-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. По его задумке, башня должна была напоминать минарет, закрепленный на земле с помощью тросов. Верхний уровень небоскреба — это отсылка к Висячим садам Семирамиды, поскольку там планируют разместить круговую смотровую площадку, утопающую в зелени.

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