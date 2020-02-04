Самого большого снеговика в мире слепили в Австрии

Вторник, 04 Февраль 2020 Мир Мир

Самого большого снеговика в мире слепили в Австрии

Самой большой снеговик в мире находится в австрийской федеральной земле Штайермарк.

Его высота, согласно записи в книге рекордов Гиннесса, в субботу, 1 февраля, составляет 38,04 метра. Об этом пишет DW.

Снеговик, находящийся в местечке Ризнеральм, получил имя Ризи. По звучанию оно напоминает не только название этого горнолыжного курорта, но и слово Riese, «великан» по-немецки, пишет euromag.ru.

Журналисты уже сравнили снеговика с муравейником – по форме снежная скульптура отличается от обычных снеговиков.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)