Самого большого снеговика в мире слепили в Австрии

Его высота, согласно записи в книге рекордов Гиннесса, в субботу, 1 февраля, составляет 38,04 метра. Об этом пишет DW.

Снеговик, находящийся в местечке Ризнеральм, получил имя Ризи. По звучанию оно напоминает не только название этого горнолыжного курорта, но и слово Riese, «великан» по-немецки, пишет euromag.ru.

Журналисты уже сравнили снеговика с муравейником – по форме снежная скульптура отличается от обычных снеговиков.