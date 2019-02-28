Самой толстой кошке Британии нашли дом

Четверг, 28 Февраль 2019 Мир Мир

Самой толстой кошке Британии нашли дом

Самой толстой кошкой Британии, которую четыре раза возвращали в приют для животных, нашли постоянный дом.

Как сообщает BBC, в первый раз Митзи принесли в приют в городе Плимут в мае 2017 года. Она была бездомной и весила около восьми килограммов.

Сотрудники приюта посадили ее на строгую диету, поскольку вес животного превышал средние показатели почти в два раза. Однако местные СМИ все равно окрестили ее «самой толстой кошкой Британии».

Хозяин, который забрал кошку из приюта, умер. До этого двое других отказались от Митзи в связи с жизненными обстоятельствами. Еще один хозяин кошки заболел и вынужден был отдать животное обратно в приют, пишет euromag.ru.

Теперь Митзи, похудевшая на три килограмма, переедет к родственникам последнего владельца. 

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