Самолет экстренно посадили в Анкаре из-за коронавируса

Как сообщает турецкое издание Haber Turk, самолет приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Областное министерство здравоохранения направило в аэропорт бригаду медицинских работников. Повышенная температура тела зафиксирована у 12 пассажиров, еще 17 подозреваются на наличие коронавируса.

Всего в самолете летели 132 человека, пишет euromag.ru.

В настоящий момент обследование пассажиров продолжается.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

По данным на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Количество летальных исходов — 2701.