Самолет Кейт и Уильяма попал в грозу

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Мир Мир

Самолет Кейт и Уильяма попал в грозу

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые сейчас находятся с официальным визитом в Пакистане, попали в грозу, возвращаясь из Лахора в Исламабад.

Целый час пилоты не могли принять решение – что делать дальше и где сажать лайнер.

Журналисты королевского пула, которые сопровождали Кейт и Уильяма в поездке, рассказали, что принц все время сохранял спокойствие и даже пытался шутить.

Пилоты дважды пытались приземлиться в двух разных аэропортах в условиях плохой видимости и турбулентности, но по соображениям безопасности были вынуждены вернуться в Лахор. Самолет благополучно приземлился.

Полет должен был занять около 25 минут, но самолет был в воздухе в течение двух часов, сообщает euromag.ru.

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