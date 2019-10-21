Самолет Кейт и Уильяма попал в грозу

Целый час пилоты не могли принять решение – что делать дальше и где сажать лайнер.

Журналисты королевского пула, которые сопровождали Кейт и Уильяма в поездке, рассказали, что принц все время сохранял спокойствие и даже пытался шутить.

Пилоты дважды пытались приземлиться в двух разных аэропортах в условиях плохой видимости и турбулентности, но по соображениям безопасности были вынуждены вернуться в Лахор. Самолет благополучно приземлился.

Полет должен был занять около 25 минут, но самолет был в воздухе в течение двух часов, сообщает euromag.ru.