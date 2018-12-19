Самолет развернули на полпути

Об этом сообщает Seattle Times.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по рейсу 3606 из Сиэтла в Даллас (США). Во время полета капитан лайнера сообщил пассажирам об экстренном возвращении в международный аэропорт отправления из-за забытого на борту донорского сердца. Пассажиры испытали шок от услышанного, однако спустя время обрадовались возможности спасти кому-то жизнь.

По словам представителя организации Sierra Donor Services, занимающейся закупкой и транспортировкой донорских органов, Дины Сантаны, сердце отправил перевозчик, который забрал его в Сакраменто для отправки в Сиэтл. После доставки сердца в клинику города Рентон из него извлекут четыре клапана для будущей пересадки.

«Самое важное, что никто из пациентов не ждал хирургического вмешательства», — сказала Сантана. Исполнительный вице-президент LifeNet Health также отметил, что орган должен быть перевезен в течение 48 часов после смерти донора.

В результате донорское сердце доставили за 12 часов до того момента, как оно стало бы непригодным для использования.