Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт

Воскресенье, 17 Февраль 2019 Мир Мир

Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт

Самолет авиакомпании Hawaiian, следовавший из Лос-Анджелеса в гавайский город Кахулуи, три раза возвращался в аэропорт вылета из-за неисправности.

Авиакомпания не уточнила, какие именно системы вышли из строя, но онлайн-трекер полетов flightradar24 показал, что сперва лайнер вернулся обратно спустя час полета. Затем он совершил вторую попытку добраться до Кахулуи, однако пробыл в полете только пять с половиной часов, кружась над Тихим океаном. После третьей попытки взлететь лайнер вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса практически сразу, и компания отменила рейс.

Все пассажиры получили денежную компенсацию, номер в отеле, обед и скидку в размере 100 долларов на следующий перелет.

«Безопасность — наш главный приоритет. Мы приносим извинения за доставленные клиентам неудобства. Мы понимаем, что пассажиры разочарованы, и глубоко сожалеем, что расстроили их планы», — говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Как отмечает издание, на длительных рейсах, которые проходят над водой, соблюдаются более строгие правила безопасности. В связи с этим авиакомпании реагируют даже на незначительные неполадки в системах.

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