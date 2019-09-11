Самолет Wizz Air экстренно приземлился в Бухаресте

Среда, 11 Сентябрь 2019 Мир Мир

Самолет Wizz Air экстренно приземлился в Бухаресте

Самолет Wizz Air, выполнявший рейс Лутон (Великобритания) - Яссы (Румыния), совершил в понедельник вынужденную посадку в Бухаресте из-за технических проблем.

"Самолет, выполнявший рейс Wizz Air W6 3652, был направлен в Бухарест по техническим причинам, - цитирует агентство AGERPRES сообщение компании. - Он приземлился нормально и проводится проверка. Пассажирам был предоставлен автотранспорт до Ясс, где они будут около 23:15", пишет euromag.ru.

Самолет компании Wizz Air совершил в 14:26 вынужденную посадку в бухарестском аэропорту имени Анри Коандэ, подтвердили представители национальной компании "Аэропорты Бухареста" (CNAB). На борту находились 170 пассажиров. По некоторым данным, посадка была вызвана столкновением самолета с птицей.

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