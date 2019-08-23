Самолет задымился в полете и совершил аварийную посадку

Об этом сообщает Hawaii News Now.

Airbus 321 вылетел из калифорнийского Окленда со 184 пассажирами и семью членами экипажа на борту. За 20 минут до приземления салон и грузовой отсек лайнера оказались в задымлении. После этого в багажном отделении распылили противопожарное вещество, а стюардессы надели маски. При этом пилот принял решение не сбрасывать кислородные маски пассажирам из-за опасений усилить пламя в случае наличия открытого огня.

После посадки людей эвакуировали с помощью аварийных трапов. Отмечается, что все пассажиры покинули самолет за 30 секунд. В результате происшествия госпитализировали семь человек — пять взрослых и двоих детей. У них выявлены симптомы отравления продуктами горения. По предварительным данным, их состояние не представляет опасности.

По сообщениям экипажа, дым появился из-за проблемы в двигателе лайнера, при этом инцидент не повлиял на его работу. «В левом двигателе самолета произошел сбой затвора, что привело к утечке масла на горячие части двигателя и системы наддува кондиционера, из-за чего появился дым в салоне», — сказано в заявлении авиакомпании.