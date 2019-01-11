Самолеты Boeing станут трансзвуковыми

Пятница, 11 Январь 2019 Мир Мир

Самолеты Boeing станут трансзвуковыми

Boeing успешно испытал складывающееся крыло, которое позволит самолетам, совершать перелеты на дальние расстояния на трансзвуковой скорости.

По данным американского телеканала, разработка позволит воздушному судну совершать перелеты на скорости около 0,8 числа Маха.

Подобные характеристики самолету обеспечивает увеличенный размах крыльев, поддерживаемых оптимизированной несущей конструкцией летательного аппарата. Разработка крыла велась Boeing совместно с НАСА в рамках проекта Subsonic Ultra Green Aircraft Research, предполагающего создание малошумного и экологичного самолета.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья