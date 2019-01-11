Самолеты Boeing станут трансзвуковыми

По данным американского телеканала, разработка позволит воздушному судну совершать перелеты на скорости около 0,8 числа Маха.

Подобные характеристики самолету обеспечивает увеличенный размах крыльев, поддерживаемых оптимизированной несущей конструкцией летательного аппарата. Разработка крыла велась Boeing совместно с НАСА в рамках проекта Subsonic Ultra Green Aircraft Research, предполагающего создание малошумного и экологичного самолета.