Samsung показала сгибающийся смартфон Galaxy

Основной экран смартфона имеет диагональ 4,6 дюйма. Если же пользователю требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение, его можно разложить, получив планшет с диагональю 7,3 дюйма.

У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев. Он расположен на торце корпуса. Кроме того, у смартфона шесть камер: три на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, и еще одна — на лицевой. По словам разработчиков, это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов, пишет ntv.ru.

Продажи гаджета стартуют в конце апреля 2019 года. Его стоимость составит порядка 2000 долларов.