Samsung показала сгибающийся смартфон Galaxy
Samsung представила новый смартфон Galaxy Fold со сгибающимся безрамочным экраном, который оснащен шестью камерами.
Основной экран смартфона имеет диагональ 4,6 дюйма. Если же пользователю требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение, его можно разложить, получив планшет с диагональю 7,3 дюйма.
У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев. Он расположен на торце корпуса. Кроме того, у смартфона шесть камер: три на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, и еще одна — на лицевой. По словам разработчиков, это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов, пишет ntv.ru.
Продажи гаджета стартуют в конце апреля 2019 года. Его стоимость составит порядка 2000 долларов.