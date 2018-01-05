Самую дорогую бутылку водки в мире украли в Копенгагене

Напиток был в 6-килограммовой таре, сделанной из золота и серебра.

Владелец заведения уверен, что вор точно знал, за чем шел.

Как сообщил телеканалу TV 2 владелец заведения, водочный коллекционер Бриан Ингберг, похититель пробыл в кафе всего 3 минуты и взял именно бутылку водки Russo-Baltique, которая считается самой дорогой в мире.

Бриан Ингберг, коллекционер: «Я в отчаянии. Эта бутылка была жемчужиной моей коллекции. Из 1200 моих бутылок водки эта была совершенно особенной», пишет ntv.ru.

Хозяин кафе подозревает, что за этим преступлением стоит его бывший работник, изготовивший копии ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом. Ингберг рассказал, что украденная бутылка ранее появлялась в сериале «Карточный домик» (House of cards), где российский президент Петров, которого сыграл датчанин Ларс Миккельсен, поил эксклюзивной водкой американского президента Фрэнка Андервуда (его роль исполнил Кевин Спейси).

По словам Ингберга, золотую бутылку он полгода назад взял напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, которая занимается производством бронированных машин и позиционирует себя продолжателем традиций знаменитой дореволюционной автомобильной марки Russo-Baltique.

Основатель Dartz Motorz Леонард Янкелович на своей странице в Facebook поделился записью Ингберга, который просит помочь в поисках злоумышленника всех, кто может что-либо знать о судьбе бутылки и попавшем в объектив камеры наблюдения грабителе.

Похищенная бутылка сделана из белого, желтого и розового золота, отделана кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля Russo-Baltique, передает ТАСС. Пробка украшена гербом Российской империи с драгоценными камнями. Производитель напитка утверждает, что водка, наливаемая через специальную насадку, фильтруется через слой бриллиантов.