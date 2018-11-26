«Самую красивую преступницу страны» обнаружили в Китае

Как сообщает издание South China Morning Post, девушку признали «самой красивой преступницей Китая».

Ее снимок опубликовала полиция города Мяньян, провинция Сычуань, во вторник, 20 ноября. Цинчэнь обвиняют в том, что она состояла в преступной группировке, которая обманом отбирала деньги у выпивших посетителей баров и чайных домов. Двое членов банды уже сдались полиции, остальные находятся в бегах. По данным полиции, группировка вела свою деятельность как минимум полтора года.

Точный возраст и занятия Цинчэнь установить не удалось. Однако бывший коллега девушки утверждает, что ей около 19 лет. Он назвал девушку общительной и добавил, что она гордилась своей внешностью, но из-за возраста ее не воспринимали всерьез. Увольняясь, Цинчэнь сказала, что уезжает за границу со своим парнем.

С журналистами также связался человек, назвавший себя бывшим одноклассником преступницы. Он признался, что Цинчэнь была «главной красоткой класса» и пользовалась популярностью у мальчиков.

Пользователи социальных сетей заметили, что с такой внешностью девушке было бы проще зарабатывать, будучи стримером, чем мошенницей в баре. «Это, наверное, единственный человек во всем Китае, который не хотел бы, чтобы его фотография стала вирусной», — пошутил один из комментаторов.

Полиция отреагировала на популярность Цинчэнь ироничной цитатой: «Быть красивой — не проблема, но использование внешности для совершения преступлений — не право».